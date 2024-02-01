01 Şubat 2024, Perşembe
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Çocuklar dolandırıcıların hedefinde! Ebeveynler ne yapabilir, çocuklarını nasıl koruyabilir?
Dijital dünyada çokça zaman geçiren çocuklar, dolandırıcıların da hedefi oluyor. Dijital güvenlik şirketi, çocukları hedef alan en yaygın dolandırıcılık türlerini listeledi. Peki en yaygın dolandırıcılık türleri neler? Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.