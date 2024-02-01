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Çocuklar dolandırıcıların hedefinde! Ebeveynler ne yapabilir, çocuklarını nasıl koruyabilir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 11:59
Dijital dünyada çokça zaman geçiren çocuklar, dolandırıcıların da hedefi oluyor. Dijital güvenlik şirketi, çocukları hedef alan en yaygın dolandırıcılık türlerini listeledi. Peki en yaygın dolandırıcılık türleri neler? Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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