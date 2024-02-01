Çocuklar dolandırıcıların hedefinde! Ebeveynler ne yapabilir, çocuklarını nasıl koruyabilir?

Dijital dünyada çokça zaman geçiren çocuklar, dolandırıcıların da hedefi oluyor. Dijital güvenlik şirketi, çocukları hedef alan en yaygın dolandırıcılık türlerini listeledi. Peki en yaygın dolandırıcılık türleri neler? Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN