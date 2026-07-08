Başkan Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi'nde tarihi açıklamalar: Savunmada dünyada ilk 10 arasındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma alanındaki hedeflerini paylaşan Erdoğan, müttefik ülkelere savunma sanayiindeki kısıtlamaların kaldırılması çağrısı yaptı. Avrupa Birliği üyesi NATO ülkelerine önemli mesajlar veren Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı ile ABD-İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.