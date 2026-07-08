A Haber 'de "Trump 3.0" analizi: Dünya bu zirveyi konuşuyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde, dünya siyasetinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde attı. ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin gerçekleştirdiği basın toplantısı, uluslararası dengeleri yerinden oynatacak mesajlara sahne oldu. A Haber spikeri Haktan Uysal, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan ve Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever, Trump'ın "NATO 3.0" yerine "Trump 3.0" olarak adlandırılan çıkışlarını A Haber ekranlarında sıcağı sıcağına analiz etti.