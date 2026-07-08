Trump'tan NATO Zirvesi'nde flaş açıklamalar: "İran ile ateşkes bitti, Erdoğan'ı seviyorum!"

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde dünya diplomasisinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde attı. ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Külliye çatısı altında gündeme dair tarihi açıklamalarda bulundu. İran ile köprülerin atıldığını duyuran Trump, Başkan Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözler sarf ederken, F-35 ve NATO müttefiklerine yönelik sert eleştirileriyle zirveye damga vurdu.