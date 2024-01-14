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Çocuk koğuşunda iğrenç olay! Bu nasıl bir acımasızlık? Mahkeme ceza üstüne ceza yağdırdı

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Giriş: 14.01.2024 17:48
Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan S.T. (19) ile M.D. (18), iddiaya göre aynı koğuşta kaldıkları A.S. (18), E.G. (17), K.T.Ö. (19) ve Y.Ö.'nün (19) cinsel istismarına uğradı. Darbedilen, işkence gören, idrar içmeye ve birbirleriyle ilişkiye girmeye zorlanan S.T. ile M.D.'nin ifadeleri üzerine başlatılan soruşturmada  haklarında 'çocuğa karşı eziyet', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açılan A.S., E.G., K.T.Ö. ile Y.Ö., 19 yıl ile 30 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Cezaevindeki işkence görüntüleri ise 2 katlı koğuşun alt katı ve havalandırmasında bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
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