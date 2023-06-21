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Çizgi filmlerin etkisinde kalan çocuklar! Soyut algısı 11 yaşında sonra başlar

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Giriş: 21.06.2023 09:24
Çocukların vazgeçilmezi çizgi filmler. Bazı çocuklar izledikleri çizgi filmlerden etkilenip gerçek hayatta da aynı davranışları sergileyebiliyor. Ancak bunun ölümcül sonuçları olabilir. Bu nedenle çocuklarımıza çizgi film kahramanlarından biri olmadığını anlatmak gerekiyor.
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