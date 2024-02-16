16 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Cıva içeren gümüş dolgunun sağlığa zararı ne? Amalgam dolgunun tehlikeleri neler?

Cıva içeren gümüş dolgunun sağlığa zararı ne? Amalgam dolgunun tehlikeleri neler?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2024 15:52
Avrupa Birliği, halk arasında gümüş dolgu olarak da bilinen ve cıva içeren amalgam dolguların kullanımını yasakladı. Peki Türkiye'de kullanımı azalmakla birlikte hala devam eden bu uygulamanın sağlığa ne gibi zararları bulunuyor? Endodonti Uzmanı Dr. Yelda Erdem Hepşenoğlu A Haber'de anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cıva içeren gümüş dolgunun sağlığa zararı ne?
Cıva içeren gümüş dolgunun sağlığa zararı ne?
Ev sahibi-kiracı kavgası boyut atladı!
Ev sahibi-kiracı kavgası boyut atladı!
Malatya’da korkutan deprem!
Malatya'da korkutan deprem!
Selle birlikte otoparklar suyla kaplandı!
Selle birlikte otoparklar suyla kaplandı!
Sel felaketinin faturası 300 milyon TL!
Sel felaketinin faturası 300 milyon TL!
Magnezyum içeren besinler neler?
Magnezyum içeren besinler neler?
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 85!
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85!
MGM 3 büyük il için uyardı!
MGM 3 büyük il için uyardı!
Çağlayan Adliyesi’nde hareketli anlar!
Çağlayan Adliyesi’nde hareketli anlar!
Kruvaziyer turizminde artış!
Kruvaziyer turizminde artış!
Farelerin istilasına uğradı
Farelerin istilasına uğradı
Arama kurtarma faaliyetleri sürüyor
Arama kurtarma faaliyetleri sürüyor
Daha Fazla Video Göster