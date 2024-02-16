Cıva içeren gümüş dolgunun sağlığa zararı ne? Amalgam dolgunun tehlikeleri neler?

Avrupa Birliği, halk arasında gümüş dolgu olarak da bilinen ve cıva içeren amalgam dolguların kullanımını yasakladı. Peki Türkiye'de kullanımı azalmakla birlikte hala devam eden bu uygulamanın sağlığa ne gibi zararları bulunuyor? Endodonti Uzmanı Dr. Yelda Erdem Hepşenoğlu A Haber'de anlattı.

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