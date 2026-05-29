Tokken gelen yeme isteği: Hedonik açlık

Tok olmanıza rağmen sürekli bir şeyler yeme isteği duyuyorsanız bunun nedeni hedonik açlık olabilir. Uzmanlar, stres ve duygusal dalgalanmaların tetiklediği bu durumun özellikle tatlı ve karbonhidrat tüketimini artırdığına dikkat çekiyor. Gece atıştırmaları ve yemek sonrası dinmeyen tatlı krizleriyle kendini gösteren hedonik açlık, kilo kontrolünü zorlaştırırken obezite riskini de yükseltiyor. A Haber'de hedonik açlığın belirtileri ve alınması gereken önlemler mercek altına alındı.