CHP'de siyasi satranç! Kılıçdaroğlu'ndan vekillere "Genel başkan benim" resti

CHP'de mutlak butlan krizinin ardından partide Kılıçdaroğlu'ndan arınma hamleleri gelirken, bugün milletvekillerine gönderdiği kendi imzasını taşıyan yazıda PM'nin 1 Haziran'da yapılamayacağını, gerekçe olarak ise resmi tebligatın ulaşmaması olduğunu belirtti. Muhalefette Özel destekçilerinden, Kılıçdaroğlu'nun manifesto niteliğindeki yazısı tepkiyle karşılanırken A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP kulislerinde gün boyu konuşulan sıcak bilgileri aktardı.