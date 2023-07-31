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Çırçır rolesi üretiminin yüzde 95’i Yalvaç’tan

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Giriş: 31.07.2023 15:42
Güncelleme:31.07.2023 15:42
Gelişen teknoloji el emeği gerektiren mesleklere talebi azalttı. Onlardan biri dericilik. Son temsilcileri de Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşıyor. İşte Türkiye'deki çırçır rolesi üretiminin yüzde 95'inin karşılandığı Yalvaç...
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