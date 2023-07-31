Çırçır rolesi üretiminin yüzde 95’i Yalvaç’tan

Gelişen teknoloji el emeği gerektiren mesleklere talebi azalttı. Onlardan biri dericilik. Son temsilcileri de Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşıyor. İşte Türkiye'deki çırçır rolesi üretiminin yüzde 95'inin karşılandığı Yalvaç...

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