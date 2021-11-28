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'Cinsel istismar' şüphelisinin serbest bırakılmasına kamera kaydı ile itiraz

DHA
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Giriş: 28.11.2021 15:39
Güncelleme:28.11.2021 15:40
Ankara'da N.Y. (13) adlı kız çocuğuna içki içirip, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen F.A. (22), gözaltına alındı. Suçlamayı reddeden F.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. N.Y.'yi baygın halde eve götürdüğü güvenlik kamerası görüntüleri ile ortaya çıkan F.A. hakkında, yeniden yakalama kararı çıkarıldı.
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