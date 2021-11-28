28 Kasım 2021, Pazar
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'Cinsel istismar' şüphelisinin serbest bırakılmasına kamera kaydı ile itiraz
Ankara'da N.Y. (13) adlı kız çocuğuna içki içirip, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen F.A. (22), gözaltına alındı. Suçlamayı reddeden F.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. N.Y.'yi baygın halde eve götürdüğü güvenlik kamerası görüntüleri ile ortaya çıkan F.A. hakkında, yeniden yakalama kararı çıkarıldı.