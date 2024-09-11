Cinsel hareketler yapan polis açığa alındı

Bir polis memuru görüntülü konuşma sitesinde bir kadının canlı yayınında cinsel hareketler yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü polis memurunun açığa alındığını açıkladı.

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