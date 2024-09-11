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Cinsel hareketler yapan polis açığa alındı

Cinsel hareketler yapan polis açığa alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 16:08
Bir polis memuru görüntülü konuşma sitesinde bir kadının canlı yayınında cinsel hareketler yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü polis memurunun açığa alındığını açıkladı.
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