Çıldır Gölü’nde buz hokeyi

Mevsim kış... Kar yağışı olan bölgelerden eşsiz görüntüler geliyor. Sporcuların eksi 10 derecedeki gösterisi izleyenleri büyüledi. Göl üzerinde buz hokeyi oynamanın keyfini çıkaranlar da vardı.

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