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Çıldır Gölü’nde buz hokeyi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 08:48
Mevsim kış... Kar yağışı olan bölgelerden eşsiz görüntüler geliyor. Sporcuların eksi 10 derecedeki gösterisi izleyenleri büyüledi. Göl üzerinde buz hokeyi oynamanın keyfini çıkaranlar da vardı.
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Çıldır Gölü’nde buz hokeyi
Çıldır Gölü’nde buz hokeyi
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