Son dakika haberi... Günay Özışık, İzmir'de depreme evde tek başına yakalanmıştı. 15 yaşındaki çocuk, enkazdan 10 saat sonra çıkarılmıştı ve yaşadığı dehşeti cep telefonu kamerasıyla görüntülemişti. Günay'ın annesine enkaz altından mesaj attığı ortaya çıktı. Detayları A haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

Günay Özışık (15) İzmir Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı'nda kuzeni ile birlikteydi. Anne Olcan Özışık ile abisi hastanede, babası ise işteydi.

Apartman 6,6'lık sarsıntıda yıkıldı. Kuzeni molozların arasında çıkarılırken Günay, enkaz altında kaldı.

ATTIĞI MESAJI ANNESİ GÖRMEDİ

Enkazdan kendi ve etrafı çeken 15 yaşındaki Günay'ın annesine de mesajlar attığı ortaya çıktı. Günay annesine "Anne ben enkazda kaldım" diye mesaj etmış. Anne Özışık yaşanan olayı A Haber'e anlattı ve "Tek eliyle o korkuyla nasıl yazdı bilmiyorum" dedi.

Günay'ın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.