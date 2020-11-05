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Çıkarıldığı enkazı cep telefonuyla görüntüleyen Günay Özışık annesine de mesaj atmış: Anne ben enkazda kaldım

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Giriş: 05.11.2020 12:54
Güncelleme:05.11.2020 13:42
Son dakika haberi... Günay Özışık, İzmir'de depreme evde tek başına yakalanmıştı. 15 yaşındaki çocuk, enkazdan 10 saat sonra çıkarılmıştı ve yaşadığı dehşeti cep telefonu kamerasıyla görüntülemişti. Günay'ın annesine enkaz altından mesaj attığı ortaya çıktı. Detayları A haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

Günay Özışık (15) İzmir Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı'nda kuzeni ile birlikteydi. Anne Olcan Özışık ile abisi hastanede, babası ise işteydi.

Apartman 6,6'lık sarsıntıda yıkıldı. Kuzeni molozların arasında çıkarılırken Günay, enkaz altında kaldı.

ATTIĞI MESAJI ANNESİ GÖRMEDİ

Enkazdan kendi ve etrafı çeken 15 yaşındaki Günay'ın annesine de mesajlar attığı ortaya çıktı. Günay annesine "Anne ben enkazda kaldım" diye mesaj etmış. Anne Özışık yaşanan olayı A Haber'e anlattı ve "Tek eliyle o korkuyla nasıl yazdı bilmiyorum" dedi.

Günay'ın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Son dakika: İzmir depreminde enkaz altından kurtarılan 15 yaşındaki Günay Özışık yaşadığı dehşeti görüntüledi SON DAKİKA: İZMİR DEPREMİNDE ENKAZ ALTINDAN KURTARILAN 15 YAŞINDAKİ GÜNAY ÖZIŞIK YAŞADIĞI DEHŞETİ GÖRÜNTÜLEDİ

Anne ben enkazda kaldım
"Anne ben enkazda kaldım"
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