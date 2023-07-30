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Cihanı aydınlatan nur: Kur’an-ı Kerim | İnsanlığa verdiği mesaj ne? Neden saldırıyorlar? | ANALİZ

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Giriş: 30.07.2023 15:54
Nefret ve düşmanlığına dönüşen İslamofobi Batı ülkelerinde her geçen gün artmakta. Öyle ki bazı ülkelerde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim, yakılmak suretiyle saldırıya uğrayıp nefret ve ayrımcılığa maruz bırakılıyor. Ve bu İslamofobik saldırılar dünyanın her yerindeki Müslümanları kaygı ve endişeye sevk ettiği gibi dünya barışını da tehdit eder boyuta taşımış durumda. Detaylar analiz haberimizde...
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