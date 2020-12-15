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Çığlıkları sosyal medyayı salladı! Hayalini kurduğu Stanford Üniversitesi'ne erken kabul aldı

A Haber
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Giriş: 15.12.2020 11:10
Güncelleme:15.12.2020 14:04
İzmir'de yaşayan 18 yaşındaki Zeynep Naz Avcı hayalini kurduğu Stanford Üniversitesi'nden elektronik mühendisliği ile felsefe bölümlerinden erken kabul aldı. Genç kızın attığı sevinç çığlıkları sosyal medyada gündem oldu.

Bahçeşehir Koleji'nin 50. Yıl Kampüsü'ndeki Fen ve Teknoloji Lisesi'nde eğitim gören Zeynep Naz Avcı, kariyeri yolunda büyük bir başarıya imza attı. Lise eğitimi boyunca dünyanın en prestijli robotik organizasyonu olan FIRST yarışmalarına, kaptanı olduğu okuldaki takımı FRC 6429 4th Dimension ile katılan ve özellikle dezavantajlı bölgelerde kız çocuklarının STEM, fen ve mühendislik alanında eğitim alabilmeleri için projeler gerçekleştiren Avcı'nın, üniversite yolunda kasım ayında internet üzerinden yaptığı başvuru erken kabulle sonuçlandı.


O ANLAR SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Bugüne kadar yaptığı çalışmalar, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve aldığı ödüllerle başvurusunu gerçekleştiren ve önce mülakata alınan Avcı, mutlu haberi bilgisayar ekranının başında aldı. Dünyanın en prestijli üniversitelerinden olan ABD'deki Stanford Üniversitesi'nin başvuru sonuçlarını açıklayacağını duyurduğu cumartesi sabaha karşı saat 03.00'teki Instagram yayınına katılan Avcı, elektrik ve elektronik mühendisliği ile felsefe bölümünden erken kabul aldığını öğrendi. Avcı'nın mutlu haberi aldığı andaki görüntülüleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALDIM

Kasımdan beri uzun bir bekleyiş olduğunu söyleyen Avcı, "Tüm dünyadan başvuru olduğu için sonucu da kestiremiyordum. O an ki şokum ve sevincim de videoya yansıdı. Oldukça güzel tepkiler geldi. Yıllardır verdiğim emeğin karşılığını aldım. Yayında iki okul arkadaşım, annem ve kardeşim vardı. Gece saat 03.00'te o anı bekliyorduk. Bazı yorumlarda 'Çok tepki vermemiş misin?' gibi tepkiler aldım. Ancak videoyu tekrar izleyince az bile tepki vermişim diyorum. O kadar uzun süren bir çaba var ki anlatamam. Sabahlara kadar oturup ders çalıştığım günler aklıma geliyor. Hem ben hem ailem hem de arkadaşlarım çok mutluyuz. Bu yıl üniversite sınavına hazırlanmaya devam ediyorum ve iyi bir derece yapmak istiyorum. Önümüzdeki sene de Stanford Üniversitesi'nde okuyacağım" dedi.

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