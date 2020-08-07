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Çığlık atarak yardım istedi! Yaşlı adam köpeğe tecavüz ederken yakalandı

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Giriş: 07.08.2020 11:49
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Fatoş A. (37), baktığı köpeğe tecavüz eden Maksut K.'yi (73) görünce çığlık atarak, yardım istedi. Çığlıklar üzerine hemen toparlanan Maksut K., kadına taş atmaya çalıştı. Gözaltına alınan Maksut K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Kandıra ilçesine bağlı Kocakaymaz Mahallesi Çal mevkisinde meydana geldi. Fatoş A., sokakta beslediği yavrusu da bulunan çoban köpeğine yiyecek vermek için yanına gittiği sırada Maksut K.'nin hayvanı ağaca bağlayarak, tecavüz ettiğini gördü.

Çığlık atarak yardım istedi! Yaşlı adam köpeğe tecavüz ederken yakalandı ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİ! YAŞLI ADAM KÖPEĞE TECAVÜZ EDERKEN YAKALANDI

Fatoş K., "Ne yapıyorsun sen burada?" diye bağırıp, çığlık atınca Maksut K. de hemen toparlanarak, pantolonunu giydi, iç çamaşırı da elinde kaldı. Maksut K., eline geçirdiği taşları Fatoş A.'ya atmaya çalıştı. Fatoş A., "İmdat, yardım edin, köpeğe tecavüz ediyorlar" diye bağırırken, yardıma gelen kişi, Maksut K.'yi yakaladı. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, Maksut K.'yi gözaltına aldı. Cumhuriyet başsavcılığına olayla ilgili bilgi verilirken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Maksut K. hakkında, 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı.

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