15 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Çiftçinin petrol sevinci su sevincine dönüştü
Çiftçinin petrol sevinci su sevincine dönüştü

Çiftçinin petrol sevinci su sevincine dönüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2025 14:19
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, ineklerine içirmek içi su sondajı yapan çiftçi tüm ilçeye yetecek kadar su buldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çiftçinin petrol sevinci su sevincine dönüştü
Yer yarıldı kamyon içine girdi
Yer yarıldı kamyon içine girdi
Kastamonu’da tüfekle defalarca havaya ateş açtı
Kastamonu'da tüfekle defalarca havaya ateş açtı
Diktiği fidanlar orman oldu
Diktiği fidanlar orman oldu
Pompalı pompalı tüfekle eşini vuran şahıs kamerada
Pompalı pompalı tüfekle eşini vuran şahıs kamerada
Portakal koparma kavgasında komşu o anları anlattı
Portakal koparma kavgasında komşu o anları anlattı
Son tüketim tarihi geçmiş cipslere el konuldu
Son tüketim tarihi geçmiş cipslere el konuldu
Petrol sevinci su sevincine dönüştü
Petrol sevinci su sevincine dönüştü
Karabük’te hurda yüklü tır devrildi
Karabük'te hurda yüklü tır devrildi
2 yılda iş yerine 9 araç çarptı
2 yılda iş yerine 9 araç çarptı
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı
Başakşehir’de yol verme kavgası
Başakşehir’de yol verme kavgası
Bolu’da mobilya yüklü kamyon alev aldı
Bolu'da mobilya yüklü kamyon alev aldı
Daha Fazla Video Göster