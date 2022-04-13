Çiftçilere 10 yıl vadeli ucuz kredi! Arıcılara altın kovan kredisi

Çiftçilere ayrı ayrı destek paketleri açıklandı. Tarımdaki verimi artırmak için alınan 5 kredi paketi açıklandı. Kadın ve genç çiftçilere 500 bin TL faiz destekli kredi verilecek. Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara ödemesiz verilecek. Çiftçiler, kooperatifler, arıcılar,sulama projeleri desteklenecek. O destek paketlerini ve önemini Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, A Haber canlı yayınında anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN