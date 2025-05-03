CHP’nin araçları polislerin neden canına kastetti?

Son günlerde üst üste CHP'liler'in kamu düzenini hiçe saydığı görüntüler gelmeye başladı. CHP'li vekil Adnan Beker'in aracı “dur” ihtarına uymadı. Şoförü aracı, polisin üzerine sürdü. Benzer bir olay yine Ankara'da 23 Nisan günü yaşanmıştı. CHP'li milletvekillerini taşıyan şoför, iki polis memurunun ayrı ayrı noktalardaki “dur” ihtarına uymayarak otobüsü polislerin üzerine sürdü. Peki CHP'li vekiller neden polisleri sürekli hedef alıyor? CHP'li vekillerin suç işleme özgürlüğü var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN