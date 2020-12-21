CHP'li Bodrum Belediyesi tarihi kireçle boyadı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Kökçü Dede Sarnıcındaki mermer üzerine yazılı kitabenin Bodrum Belediyesi ekiplerince kireçle boyandı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı. Prof. Dr. Namık Açıkgöz A Haber canlı yayınında konuyla ilgili bilgiler verdi. Açıkgöz, "Bu kitabede ne yazdığı maalesef 7-8 kat kireçle boyandığı için okunmuyor" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Kökçü Dede Sarnıcındaki mermer üzerine yazılı kitabenin Bodrum Belediyesi ekiplerince kireçle boyandı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

Prof. Dr. Namık Açıkgöz A Haber canlı yayınında konuyla ilgili bilgiler verdi. Açıkgöz, "Bu kitabede ne yazdığı maalesef 7-8 kat kireçle boyandığı için okunmuyor" dedi.