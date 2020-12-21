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CHP'li Bodrum Belediyesi tarihi kireçle boyadı

A Haber
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Giriş: 21.12.2020 15:44
Güncelleme:21.12.2020 15:50
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Kökçü Dede Sarnıcındaki mermer üzerine yazılı kitabenin Bodrum Belediyesi ekiplerince kireçle boyandı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı. Prof. Dr. Namık Açıkgöz A Haber canlı yayınında konuyla ilgili bilgiler verdi. Açıkgöz, "Bu kitabede ne yazdığı maalesef 7-8 kat kireçle boyandığı için okunmuyor" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Kökçü Dede Sarnıcındaki mermer üzerine yazılı kitabenin Bodrum Belediyesi ekiplerince kireçle boyandı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

Prof. Dr. Namık Açıkgöz A Haber canlı yayınında konuyla ilgili bilgiler verdi. Açıkgöz, "Bu kitabede ne yazdığı maalesef 7-8 kat kireçle boyandığı için okunmuyor" dedi.

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