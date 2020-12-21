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CHP'li Bodrum Belediyesi tarihi kireçle boyadı
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Kökçü Dede Sarnıcındaki mermer üzerine yazılı kitabenin Bodrum Belediyesi ekiplerince kireçle boyandı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı. Prof. Dr. Namık Açıkgöz A Haber canlı yayınında konuyla ilgili bilgiler verdi. Açıkgöz, "Bu kitabede ne yazdığı maalesef 7-8 kat kireçle boyandığı için okunmuyor" dedi.
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Kökçü Dede Sarnıcındaki mermer üzerine yazılı kitabenin Bodrum Belediyesi ekiplerince kireçle boyandı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
Prof. Dr. Namık Açıkgöz A Haber canlı yayınında konuyla ilgili bilgiler verdi. Açıkgöz, "Bu kitabede ne yazdığı maalesef 7-8 kat kireçle boyandığı için okunmuyor" dedi.