CHP'li belediyenin ağaç katliamı! Ankara’da onlarca ağaç katledildi

Ankara’nın Sincan ilçesi Bacı mahallesinde ağaç katliamı yaşandı. İddialara göre mahalle muhtarı dereyi ıslah etmek amacıyla ASKİ’den kepçe talep etti. CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği kepçe kuru dere yatağında bulunan 50 yıllık 150’ye yakın ağacı kökünden söktü. Mahalle sakinleri ise hem muhtara hem de belediyeye tepkili.

Ankara'nın Sincan ilçesi Bacı mahallesinde ağaç katliamı yaşandı. İddialara göre mahalle muhtarı dereyi ıslah etmek amacıyla ASKİ'den kepçe talep etti. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği kepçe kuru dere yatağında bulunan 50 yıllık 150'ye yakın ağacı kökünden söktü. Mahalle sakinleri ise hem muhtara hem de belediyeye tepkili.