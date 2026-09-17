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Başkan Erdoğan ile Trump New York’ta görüşecek
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan ile Trump New York’ta görüşecek

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta görüşeceğini belirtti.

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