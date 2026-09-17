Güney Kıbrıs'ta Yahudiler için yeni proje: 60 bin metrekare arazi, 250'den fazla villa

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde İsrailli yatırımcıların arazi ve gayrimenkul alımları gündeme geldi. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz, Baf, Limasol ve Larnaka çevresindeki hareketliliği canlı yayında aktardı. Zigi bölgesinde 60 bin metrekarelik arazi üzerinde 250 konut ve villadan oluşan "Group Gardens" projesinin tanıtıldığını belirten Açıkgöz, bölgedeki arazi alımlarının Rum kesiminde tartışmalara neden olduğunu söyledi.