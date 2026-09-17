MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Pakistan ziyareti

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan temaslarının ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Kalın, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve İstihbarat Servisi Başkanı Asım Malik ile bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye-Pakistan ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu'daki çatışmalar, Yemen-Suudi Arabistan hattındaki gerilim, Afganistan-Pakistan diyaloğu ve terörle mücadelede istihbarat iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Şener Çetin aktardı.