Esad'ın baskısından duvarların arkasına sakladı! Suriyeli adamın 15 yıllık kütüphanesi ortaya çıktı

Suriye'de Esad rejiminin baskısından kaçan yaşlı bir adam, 2011'de Şam'daki evinde bulunan özel kütüphanesini kitaplarıyla birlikte duvarların arkasına gizleyerek Kuveyt'e gitti. Yıllar sonra evine dönen adam, ilk iş olarak duvarı yıktı ve 15 yıldır saklı kalan kütüphanesini yeniden gün yüzüne çıkardı. Hadis, fıkıh ve tefsir kitaplarının yanı sıra Kur'an-ı Kerim nüshaları ve hafızlık icazetleri de büyük ölçüde zarar görmeden bulundu.