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CHP'li belediyenin 5 kuruşluk ekmek yalanı ifşa oldu |Video

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26.04.2020
CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın; "Ekmek dağıtmanın terörizmle ilişkilendirilmesini anlamak mümkün değil. Ben de dağıtıyorum ekmek. 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım. Hafta sonu 5 kuruşa dağıttım” şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İşte sosyal medya ifşa olan o yalan... 5 kuruşa satıyoruz dedikleri ekmeği 80 kuruşa sattıkları ortaya çıktı.

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