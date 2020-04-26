CHP'li belediyenin 5 kuruşluk ekmek yalanı ifşa oldu |Video

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın; "Ekmek dağıtmanın terörizmle ilişkilendirilmesini anlamak mümkün değil. Ben de dağıtıyorum ekmek. 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım. Hafta sonu 5 kuruşa dağıttım” şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İşte sosyal medya ifşa olan o yalan... 5 kuruşa satıyoruz dedikleri ekmeği 80 kuruşa sattıkları ortaya çıktı.