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03.01.2020

CHP'li belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor! Osmaniye'nin Düziçi Belediyesi'nden garip bir uygulama |Video

Osmaniye'nin CHP'li Düziçi ilçesine giriş çıkış yapan TIR, kamyon, minibüs, hafif ticari araçlar ile taksilerden işgaliye bedeli tahsil edilmesine karar verildi. Belediye meclisinde alınan kararın ardından ilçe girişinde önlem alan zabıta ekipleri, söz konusu araçlara 5 ile 25 TL arasında değişen işgaliye makbuzu kesip, tahsilat yapıyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde belediye meclisi kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan tır, kamyon, minibüs, doblo tarzı araçlar, taksilerden işgaliye parası adı altında her araçtan 5 ile 25 lira arasında para toplanmasına şoförlerden tepki geldi.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Düziçi Belediyesi'nin 5 Aralıkta yapılan meclis toplantısında meclis üyelerinin oy çokluğu ile alınan kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan araçlardan işgaliye parası adı altında para toplanmasına karar verildi.

Alınan meclis kararına göre ilçeye giren tırlardan 25 TL , kamyondan 20 TL, 50 NC Transit türü araçlardan 15 TL, Doblo türü araçlardan (hafif ticari araç) 10 TL, taksi türü araçlardan ise 5 TL toplanmasına karar verildi. Alınan karar gereği şehir merkezi girişine zabıta kontrol noktası oluşturuldu. Meclis kararında alınan karara yönelik ilçeye giriş yapan araçlardan araç türüne göre makbuz karşılığında işgaliye parası toplanmaya başlandı.

Şoförlerden ise Düziçi Belediyesi'nin bu uygulamasına tepki geldi. Bir ilaç firması temsilcisi olduğunu belirten sürücü, ilçeye girişte 15 TL para ödediğini belirterek "Yakışmayan bir uygulama olmuş. Ben yıllardır Düziçi'ne gelip giderim. İlk defa böyle bir uygulama ile karşılaştım. İlaç dağıtımı yapıyorum. Düziçi'ne hizmet ediyoruz ama böyle bir olay ile karşılaşıyoruz. Yakışmıyor umarım bu yanlıştan dönerler" şeklinde konuştu.

CHP'Lİ BELEDİYEDEN SKANDAL UYGULAMA

Bir esnaf ise "Belediyenin yaptığı bu uygulamayı yanlış buluyorum. Biz küçük esnafız. Zaten yakıt paramız zor çıkıyor. Bu uygulamanın kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

CHP'li Düziçi Belediye Başkanı Dr. Alper Öner ise meclis kararı ile alınan işgaliye parası ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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