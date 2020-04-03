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03.04.2020

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi kronik rahatsızlığı nedeniyle idari izne çıkan personelini kovdu |Video

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle kronik rahatsızlığını bildirip idari izine ayrılan çalışanını işten kovdu. Behçet Karagöz isimli çalışan iki hafta önce kronik rahatsızlığını göstererek idari izne ayrılmıştı. Karagöz'ü izne ayrılmasından bir gün sonra arayan yetkililer iş akdinin iptal edildiğini söylediler. Konuyla ilgili detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle kronik rahatsızlığını bildirip idari izine ayrılan çalışanını işten kovdu. Behçet Karagöz isimli çalışan iki hafta önce kronik rahatsızlığını göstererek idari izne ayrılmıştı. Karagöz'ü izne ayrılmasından bir gün sonra arayan yetkililer iş akdinin iptal edildiğini söylediler. Konuyla ilgili detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

CHP'Lİ BELEDİYE SALGIN DİNLEMEDİ İŞÇİ KIYIMINA DEVAM ETTİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçi kıyımını koronavirüs salgını da durduramadı. 31 Mart seçimleri öncesi oy kaygısıyla "Hiçbir işçiyi ekmeğinden etmeyeceğiz" diyen CHP'li Muhittin Böcek, göreve gelir gelmez yüzlerce kişinin işine son vermiş, yüzlerce işçiyi de çeşitli ilçelere sürgün etmişti. Hak İş Sendikası verilerine göre belediye bugüne kadar bin 200'e yakın kişiyi işten çıkardı, 500'ünü de sürdü.

ÖNCE SÜRDÜLER
İşçi kıyımının son örneği ise Demre'de yaşandı. CHP'li Böcek son olarak Manavgat Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) biriminde çalışırken, 10 ay önce Demre'ye sürgüne gönderilen Behçet Karagöz'ü kronik rahatsızlığından dolayı önce korona tedbirleri kapsamında 15 günlük idari izne gönderdi, ertesi günde işten kovdu.

220 KİLOMETRELİK SÜRGÜN
İşten çıkartılan evli iki çocuk babası 49 yaşındaki Behçet Karagöz, süreci ve yaşadıklarını SABAH'a anlattı. 2015 yılının Ocak ayında ASAT'ta şoför olarak göreve başladığını söyleyen Karagöz, son 2 yıldır da basın biriminde drone pilotu olarak görev yaptığını belirtti. 2019 Mart seçimlerinden sonra Manavgat'tan 220 kilometre uzaklıktaki Demre'ye sürgüne gönderildiğini anlatan Karagöz, "Seçimden sonra birçok arkadaşımız gibi ben de sürgün yedim ve Demre'ye gönderildim. Geçim derdimizden dolayı mecbur kalıp gittim. Ailem Manavgat'ta yaşamasına rağmen 10 aydır, misafirhanelerde kalarak Demre'de çalışmaya devam ettim" dedi.

İDARİ İZİNE GÖNDERDİLER
Kendisinin 15 yıldır hepatit hastalığından dolayı kronik rahatsızlığı olduğunu ifade eden Karagöz, "Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden raporum var. Koronavirüs salgını üzerine belediye yönetimi tarafından kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlara 15 gün idari izine çıkartılması emri verildi. Benim kronik rahatsızlığım olduğu için 17 Mart'ta 15 gün idari izne gönderdiler" diye konuştu.

EVE GİTTİM TELEFON GELDİ
İZNE ayrıldıktan sonra ailesinin yaşadığı Manavgat'a geldiğini kaydeden Karagöz, "Evde izolasyon sürecine başladım. 18 Mart'ta ASAT Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları'nda çalışan bir kişi arayarak ASAT'la ilişiğimin kesildiğini, işime son verildiğini söyledi. Herhalde şaka yapıyorlar dedim. Tekrar sordum. 'Maalesef' dediler inanamadım. Şoka girdim. Nedenini sorduğumda 'Bilmiyoruz. Başkanlıktan talimat geldi' dediler. Daha sonra yasal haklarımı alabilmek için müracaat edebileceğimi söylediler" ifadelerini kullandı. Behçet Karagöz, İdari Mahkeme'ye başvurarak işe dönüş davası açacağını vurguladı.

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