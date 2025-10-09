09 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Cezaevinde hafız oldu: 9 Ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi
Cezaevinde hafız oldu: 9 Ayda Kur’an-ı Kerim’i ezberledi

Cezaevinde hafız oldu: 9 Ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2025 16:09
26 yaşındaki B.G., düzenlenen törenle hafızlık belgesini alarak icazetini aldı. Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Niğde Valisi Cahit Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Müftüsü Hüseyin Gün, kurum personeli ve hükümlüler katıldı. Niğde Valisi Cahit Çelik, cezaevlerinin yalnızca cezaların infaz edildiği yerler olmadığını vurgulayarak, "Bayram kardeşimizin örneğinde olduğu gibi, cezaevleri bazen insanın kendisiyle hesaplaştığı, yeniden doğuş sürecini başlattığı yerler olabiliyor. Burada üniversiteye devam eden, dini eğitim alan, meslek edinen birçok kardeşimiz var. Önemli olan hatalardan ders çıkarıp topluma faydalı bir birey olarak yeniden hayata hazırlanabilmektir" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cezaevinde hafız oldu: 9 Ayda Kur’an-ı Kerim’i ezberledi
Deprem tatbikatı yapıldı
Deprem tatbikatı yapıldı
Mersin’de otoyolda otomobil beton bariyere çarptı
Mersin’de otoyolda otomobil beton bariyere çarptı
Çöp eve dönen bina mahkeme kararıyla boşaltıldı
Çöp eve dönen bina mahkeme kararıyla boşaltıldı
Lüks kruvaziyer 2 sene sonra tekrar Alanya’da
Lüks kruvaziyer 2 sene sonra tekrar Alanya'da
Cezaevinde hafız oldu!
Cezaevinde hafız oldu!
Bartın’da gerçeğini aratmayan sel tatbikatı
Bartın'da gerçeğini aratmayan sel tatbikatı
İnşaatta kafasına malzeme düşen işçi yaralandı
İnşaatta kafasına malzeme düşen işçi yaralandı
Samsun’da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Samsun'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Yangında mahsur kalan iki yaşlı çift kurtarıldı
Yangında mahsur kalan iki yaşlı çift kurtarıldı
Camı kırarak markete girdi: Yedi içti ve gitti
Camı kırarak markete girdi: Yedi içti ve gitti
Malatya’da inşaatta kafasına malzeme düşen işçi yaralandı
Malatya'da inşaatta kafasına malzeme düşen işçi yaralandı
ABD’li turistler kruvaziyerle geldi
ABD'li turistler kruvaziyerle geldi
Daha Fazla Video Göster