Cezaevinde hafız oldu: 9 Ayda Kur’an-ı Kerim’i ezberledi

26 yaşındaki B.G., düzenlenen törenle hafızlık belgesini alarak icazetini aldı. Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Niğde Valisi Cahit Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Müftüsü Hüseyin Gün, kurum personeli ve hükümlüler katıldı. Niğde Valisi Cahit Çelik, cezaevlerinin yalnızca cezaların infaz edildiği yerler olmadığını vurgulayarak, "Bayram kardeşimizin örneğinde olduğu gibi, cezaevleri bazen insanın kendisiyle hesaplaştığı, yeniden doğuş sürecini başlattığı yerler olabiliyor. Burada üniversiteye devam eden, dini eğitim alan, meslek edinen birçok kardeşimiz var. Önemli olan hatalardan ders çıkarıp topluma faydalı bir birey olarak yeniden hayata hazırlanabilmektir" dedi.

