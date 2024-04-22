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Cezaevi firarisi çatıdan çatıya atlayarak kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı

İHA
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Giriş: 22.04.2024 15:01
Afyonkarahisar’da cezaevi firarisi, saklandığı babasının evinde yakalanacağını anlayarak çıktığı çatıdan diğer binalara atlayarak kaçmaya çalışsa da bunda başarılı olmayarak polise yakalandı.
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