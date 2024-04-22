Cezaevi firarisi çatıdan çatıya atlayarak kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı

Afyonkarahisar’da cezaevi firarisi, saklandığı babasının evinde yakalanacağını anlayarak çıktığı çatıdan diğer binalara atlayarak kaçmaya çalışsa da bunda başarılı olmayarak polise yakalandı.

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