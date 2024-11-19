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Çevreyolunda 3 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Çevreyolunda 3 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.11.2024 22:13
Gemlik’te akşam saatlerinde meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi. 1 kişi araçta sıkışırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı ile diğer 2 yaralı 112 acil ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde geniş önemlerle alırken, araçlar da kaza yerinden kaldırıldı. Tek şeritten verilen trafik normale dönerken, kaza ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.
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