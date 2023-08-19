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Çeşme'de gece kulübünde silahlı kavga kamerada; 1 ölü, 7 yaralı

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Giriş: 19.08.2023 14:06
İzmir Çeşme'de bulunan bir eğlence mekanında gece saatlerinde silahlı kavga çıktı. Olayda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 1'i ağır 7 kişi ise yaralandı.
Gece kulübünde silahlı kavga kamerada
Gece kulübünde silahlı kavga kamerada
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