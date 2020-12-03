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Ceren Özdemir vefatının birinci yılında kabri başında anıldı

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Giriş: 03.12.2020 14:33
Güncelleme:03.12.2020 14:34
Ordu'da, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı.

Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen anma programına, Ceren'in annesi Güfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir ile yakınlarının yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Dua edilen programda, Ceren'in kabrine karanfil bırakıldı.

Anne Güfer Yılmaz, kızının mezarı başında gözyaşı döktü.

Baba Yılmaz Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, acılarının ilk günkü gibi devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Eşimin ve benim acım hiç dinmiyor. Bundan sonra demek istediğim, başka Cerenlerin canının yanmaması için toplum olarak elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. İnsanlara mesaj olarak yolluyorum. Hepimiz çocuklarımıza sahip çıkalım. İyi çocuklar yetiştirelim, topluma kazandıracağımız çocuklar. Böyle caniler topluma yetiştirmeyelim."

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