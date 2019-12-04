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04.12.2019
Ceren Özdemir cinayetinde 1 şüpheli yakalandı! İşte zanlının kameraya takılan görüntüsü...
Son dakika haberi...Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı. Bir polisi de bıçakla yaralayan ve katil zanlısı olduğu tahmin edilen şahsın görüntüsü kameralara takıldı.
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