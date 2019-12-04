Ceren Özdemir cinayetinde 1 kişi serbest bırakıldı

Ordu'da kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Kamera görüntülerinde saldırganın yüzünün net olmadığı belirtildi. Gözaltına alınan kişinin kimliği açıklanmazken, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi ve balerin olan Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçakla saldırarak öldüren zanlının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarına devam ediyor. Çok sayıda iş yeri kamera kayıtlarını inceleyen polis, zanlının kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin gece boyunca bazı güvenlik kameralarını incelediği ancak zanlının bu görüntülerde yüzünün net olmadığı belirlendi. Öte yandan polis, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan Ceren Özdemir'in cenazesi, bugün üniversitenin Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi önünde düzenlenecek törenin ardından Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.