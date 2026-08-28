Cennetle müjdelenen Sahabi Talha Bin Ubeydullah

İslam tarihinin altın sayfalarına adını cesareti, cömertliği ve sarsılmaz sadakatiyle yazdıran Talha bin Ubeydullah (r.a.), yalnızca yaşadığı döneme değil, asırlar sonrasına da silinmez izler bırakan müstesna şahsiyetlerden biri oldu. Henüz genç yaşta İslam ile şereflenen ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) övgüsüne mazhar olarak cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Talha bin Ubeydullah'ın imanın insan hayatını nasıl dönüştürdüğünü gözler önüne seren ibretlik hayatı haberimizde.