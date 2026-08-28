Ordu'da cuma günleri imeceyle şenleniyor! Cami çevresinde bayram havası

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Beyli Mahallesi'nde 3 yıl önce başlatılan imece usulü yemek ve ikram geleneği, mahalle halkı arasındaki birlik ve beraberliği pekiştiriyor. Her cuma namazı çıkışında el birliğiyle hazırlanan kazanlar dolusu yöresel yemekler ve ikramlar tek bir sofrada buluşurken, köy meydanında adeta bayram havası esiyor. Komşuluk bağlarını güçlendiren bu örnek dayanışmanın ayrıntılarını A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan olay yerinden aktardı.