-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
İsrail medyası: YPG'nin feshi Türkiye'nin zaferi
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail medyası: YPG'nin feshi Türkiye'nin zaferi

İsrail basını, terör örgütü YPG'nin Suriye ordusuna entegre olma kararını, Türkiye'nin büyük zaferi ve Tel Aviv'e yönelik stratejik bir tokat olarak değerlendirdi.

Hindistan'da dehşete düşüren kaza kamerada
Sonraki Video
Hindistan'da dehşete düşüren kaza kamerada
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar