Fahiş ücretlere karşı "komşu anne" formülü devrede!

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde fahiş oranlarda artan özel kreş ve anaokulu ücretleri, çalışan anne ve babaların bütçesini sarstı. Yüksek fiyatlar karşısında çıkmaza giren ebeveynler çareyi eski mahalle dayanışmasında bularak çocuklarını güvenilir komşulara emanet etmeye başladı. Evde çocuk bakan kadınlar için önemli bir ek gelir kapısına dönüşen bu yöntem üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçerek "Komşu Anne" modelini güvenli ve kayıtlı bir sisteme kavuşturmak için çalışma başlattı.