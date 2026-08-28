Nepalli doktor Binod Şah A Haber'de: Aileler yok oldu, ölülerimizi bulamıyoruz

Nepal-Çin sınırındaki Rasuwa bölgesini vuran sel ve toprak kaymasının ardından ortaya çıkan tablo giderek ağırlaşıyor. Felakette 389 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kayıp için bölgede zamanla yarış sürüyor. A Haber'e konuşan Nepalli doktor Binod Şah, yaşananların görünenin çok ötesinde bir dehşet olduğunu belirtirken, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespitinde büyük zorluk yaşandığını söyledi. Acı bilançonun bini aşabileceği uyarısında bulunan Şah, salgın hastalık riskine dikkat çekerek uluslararası topluma "Tek yürek olmalıyız" çağrısında bulundu.