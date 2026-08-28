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Rum kesiminin hazımsızlığı spora da sıçradı: Barcelona'nın KKTC kampı Rum baskısıyla ertelendi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Rum kesiminin hazımsızlığı spora da sıçradı: Barcelona'nın KKTC kampı Rum baskısıyla ertelendi

Dünya devi Barcelona Futbol Kulübü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirmeyi planladığı hazırlık kampı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin siyasi baskıları ve engellemeleri sonucunda ertelendi. Rum tarafının spora siyaset bulaştıran çağ dışı ambargo zihniyetine sert tepki gösteren KKTC Başbakanı Ünal Üstel, uluslararası spor organizasyonlarının engellenmesine tepki gösterirken; A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz Lefkoşa'dan canlı yayında sürecin perde arkasını aktardı.

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