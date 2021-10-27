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Cennet hurmasının kurusu Almanya'ya yaşı Rusya'ya gönderiliyor

AA
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Giriş: 27.10.2021 10:32
Denizli'nin Honaz ilçesinde 8 bin dekar arazide üretilen ve son dönemde ihracat ürününe dönüşen cennet hurmasında hasat dönemi yoğun geçiyor. Bu yıl rekoltenin düşük olduğunu belirten Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, "Fiyatların yüksek olması bizi tatmin ediyor. Birkaç yıl sonra ihracatta ve iç piyasada hurmada Türkiye'nin deposu olacağımızı düşünüyorum" dedi.
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