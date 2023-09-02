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Cemevi Külliyesi'nin temeli atılıyor

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Giriş: 02.09.2023 16:14
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bağışladığı Nevşehir’deki arsada Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi'nin temeli atılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve konuğu Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran aktardı.
Cemevi Külliyesi’nin temeli atılıyor
Cemevi Külliyesi'nin temeli atılıyor
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