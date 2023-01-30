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Çekmeköy'de feci olay! Minibüs asker eğlencesindekilere çarptı: 1 ölü 5 yaralı

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Giriş: 30.01.2023 09:28
İstanbul Çekmeköy'de park halindeyken hareket ettiği iddia edilen minibüs, sokakta asker eğlencesi düzenleyen gruba çarptı. Ortalığın bir anda karıştığı kazada 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı. Minibüsün halay çeken grubun arasına daldığı anlar cep telefonu kamerasının kayıtlarına yansıdı.
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