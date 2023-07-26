26 Temmuz 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Çekmeköy'de Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın yaptığı kaza kamerada
Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, Çekmeköy'de kaza geçirdi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, lüks otomobiliyle caddede 'U' dönüşü yapmaya çalıştığı sırada, caddede ilerleyen bir servis minibüsüne çarptı. Meraş ve otomobilde bulunan kadın yolcu kazayı yara almadan atlattı.