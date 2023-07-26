Çekmeköy'de Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın yaptığı kaza kamerada

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, Çekmeköy'de kaza geçirdi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, lüks otomobiliyle caddede 'U' dönüşü yapmaya çalıştığı sırada, caddede ilerleyen bir servis minibüsüne çarptı. Meraş ve otomobilde bulunan kadın yolcu kazayı yara almadan atlattı.