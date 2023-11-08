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Çayda balık ölümleri! İnceleme başlatıldı

A Haber
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Giriş: 08.11.2023 16:53
Çanakkale'nin Çan ilçesinden geçen Kocabaş Çayı'nda balık ölümleri yaşandı. Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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