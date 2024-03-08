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Çatalhöyük’te 8 bin 600 yıllık ekmek bulundu! İşte dünyanın en eski ekmeği…

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 06:27
Dünyada kentleşmenin olduğu ilk yerlerden Konya Çatalhöyük'teki kazıda 8 bin 600 yıllık "ekmek" bulundu. Arkeologlar, aynı alanda bölgenin geçmişine ışık tutacak tarihi eserlere de ulaştı.
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