Çatalhöyük’te 8 bin 600 yıllık ekmek bulundu! İşte dünyanın en eski ekmeği…

Dünyada kentleşmenin olduğu ilk yerlerden Konya Çatalhöyük'teki kazıda 8 bin 600 yıllık "ekmek" bulundu. Arkeologlar, aynı alanda bölgenin geçmişine ışık tutacak tarihi eserlere de ulaştı.

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