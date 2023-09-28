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Çatalca’da yoğun yağıştan dolayı yol çöktü

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Giriş: 28.09.2023 18:17
Yağmur nedeniyle Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi Perşembe Pazarı'nın kurulduğu alanda yol çöktü. O sırada yolda bulunan iki araç açılan çukurlara düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Çatalca’da yoğun yağıştan dolayı yol çöktü
Çatalca’da yoğun yağıştan dolayı yol çöktü
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