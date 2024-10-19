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Çarşaf giyip otomatik silahla galeriye kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Çarşaf giyip otomatik silahla galeriye kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 23:47
Esenyurt’ta bulunan galericiler sitesinde çarşaf giyen kişi elindeki çantasıyla iş yerinin önüne geldi. Husumetlisi olduğu öne sürülen kişiye kurşun yağdıran şüpheli, olay yerinden hızla kaçtı. Saldırıda kullandığı silah ise yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde geniş çaplı önlem aldı. Güvenlik kameralarını incelemeye polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı ise galerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarşaf giyen saldırganın silahla yaklaşarak husumetlisine ateş ettiği anlar ve çevredekilerin kaçtığı anlar yer aldı.
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